Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241213-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 11.12.2024 kam es gegen 17.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Saxtorfer Weg Höhe 61 in Eckernförde, ein Mini Cooper ist nach dem Unfall flüchtig. Der Mini Cooper befuhr den Saxtorfer Weg und fuhr hierbei in einem am Straßenrand abgestellten Opel Corsa. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Mini Cooper in Richtung Norderstraße. An dem Opel Corsa entstand ein schaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf den flüchtenden Mini Cooper geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell