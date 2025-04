Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: ZEUGEN zu Streitigkeiten am Gifhorner Bahnhof GESUCHT

Gifhorn (ots)

Am frühen Abend des 06.03.2025, gegen 18:00 Uhr kommt es am Bahnhof in Gifhorn Stadt zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 30-jährigen Wittinger und seiner 26-jährigen Ex-Lebensgefährtin. Beide trafen im Beisein ihrer zwei kleinen Söhne (1,5 und 4 Jahre) am Bahnhof ein und warteten dort auf Zug und Bus. Nahe des Bahnhofsgebäudes eskalierte das Gespräch der beiden und es werden Bedrohungen und Beleidigungen ausgesprochen. Zu diesem Vorfall sucht die Polizei Gifhorn Zeugen, die das ganze Beobachtet haben oder sogar eingeschritten sind. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Gifhorn unter der 05371-980-0 oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell