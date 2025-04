Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfällen. Bereits am 02.04.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Scheuringskamp in Gifhorn. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Rangieren gegen eine Mauer. Diese brach über dem Sockel und wurde dadurch nicht unerheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin vom Ort, ohne beim Geschädigten zu klingeln oder die Polizei zu rufen. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr. Der zweite Unfall, zu dem Zeugen gesucht werden, ereignete sich am 06.04.2025; ebenfalls in Gifhorn. Der bislang unbekannte Verursacher bog gegen 21:50 Uhr mit seinem Fahrzeug zügig vom I. Koppelweg nach rechts in die Swinemünder Straße ein. Dort fuhr er so weit links, dass eine entgegenkommende 29-Jährige ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Bei dem Ausweichen touchierte sie jedoch mit ihrem Volkswagen Touran einen geparkten Volkswagen Golf. Dieser war auf einem Parkstreifen abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort. Den Angaben der 29-Jährigen nach könnte es sich um einen weißen Audi-SUV gehandelt haben.

Zu beiden Unfällen sucht die Polizei Gifhorn Zeugen. Hinweise zu den flüchtigen Fahrern und Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

