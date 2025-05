POL-SO: Brand neben ZUE

Werl (ots) - Ein 28-jähriger Paderborner ging am Freitag, 16.05.2025, gegen 14:00 Uhr über den Gehweg am Justus-Liebig-Platz in Werl. Hier wurde er in Höhe eines Mehrfamilienhauses plötzlich von einem herabgeworfenen oder fallengelassenen Gegenstand am Kopf getroffen. In Folge des Aufpralls klagte der Verletzte über Kopfschmerzen und Schwindel, weshalb er durch ...

