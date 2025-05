Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: gefährliche Körperverletzung durch Wurf mit Gegenstand

Werl (ots)

Ein 28-jähriger Paderborner ging am Freitag, 16.05.2025, gegen 14:00 Uhr über den Gehweg am Justus-Liebig-Platz in Werl. Hier wurde er in Höhe eines Mehrfamilienhauses plötzlich von einem herabgeworfenen oder fallengelassenen Gegenstand am Kopf getroffen. In Folge des Aufpralls klagte der Verletzte über Kopfschmerzen und Schwindel, weshalb er durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden. (dh)

