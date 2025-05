Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer nach Kollision mit anderem Radfahrer schwer verletzt

Erwitte (ots)

Am Freitag, 16.05.2025, befuhr ein 11-jähriger Junge aus Anröchte gemeinsam mit seinem ebenfalls aus Anröchte stammenden 13 Jahre alten Freund gegen 13:30 Uhr den Radweg der Bahnhofstraße in Erwitte. Beide Jungen fuhren mit ihren Rädern nebeneinander, als der 11-jährige aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und mit seinem Lenker gegen das Fahrrad seines Freundes stieß. Der 11-jährige stürzte in Folge der Kollision und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Er wurde mit einem RTW in eine Fachklinik verbracht. Der zweite Junge blieb unverletzt. (dh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell