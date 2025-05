POL-SO: Eigentümer sichergestellter Schmuckstücke gesucht

Lippstadt (ots) - In einen Getränkemarkt an der Windmüllerstraße drangen unbekannte Täter ein. In der Zeit zwischen dem 14.05.2025, 19:30 Uhr und dem 15.05.2025, 07 Uhr, schlugen der, oder die Täter die gläserne Eingangstür ein. Aus dem Kassenbereich wurden eine geringe Menge an Bargeld, sowie wenige hundert Zigarettenschachteln entwendet. Der Wert der Beute wird auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter ...

