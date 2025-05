POL-SO: Einbruch in Schule

Welver (ots) - In der Zeit zwischen dem 13.05.2025, 17:30 Uhr und dem 14.05.2025, 07 Uhr, drangen Unbekannte in die Tierarztpraxis in der Straße Pferdekamp ein. Nach überwinden der Schutzvorrichtungen gelangten die Täter durch den Keller in die Praxisräume. Hier fanden sie in einer Schublade Bargeld im niedrigen, dreistelligen Bereich. Mit der Beute gelang es den Tätern die Örtlichkeit in unbekannte Richtung zu verlassen. Zeugen, die Beobachtungen rund um das ...

