Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Polizeibeamten bedroht und beleidigt

Landau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:20 Uhr beleidigte ein 36-jähriger Mann aus Neustadt a.d. Weinstraße die sich gerade auf Streife befindlichen Beamten. Diese mussten in der Albrecht-Dürer-Straße kurz vor der Einmündung zur Hermann-Sauter-Straße verkehrsbedingt anhalten, als der sich auf dem Gehweg befindliche 36-Jährige im Beisein von zwei weiteren erwachsenen Männern lautstark mehrere Beleidigungen in Richtung der Beamten schrie. Der 36-Jährige rechnete wohl nicht damit, dass das Beifahrerfenster des Streifenwagens geöffnet war. In der anschließenden Kontrolle verweigerte der 36-jährige Mann zuerst die Angaben seiner Personalien und drohte zudem beiden Polizeibeamten Gewalt an. Nach letztmaliger Aufforderung durch die Beamten händigte der 36-Jährige schlussendlich seinen Ausweis aus. Den 36-Jährigen erwarten nun ein Strafverfahren aufgrund Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

