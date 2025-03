Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener LKW Fahrer randaliert im Industriegebiet Wörth

Wörth (ots)

Der Pförtner eines großen Papierfabrikunternehmens meldet am 30.03.2025 gegen 00:55 Uhr einen alkoholisierten LKW Fahrer, mit welchem er in Streit geraten sei. Die Streife suchte den Mitteiler umgehend auf. Der Pförtner berichtet, dass der LKW Fahrer mehrfach gegen die Eingangshallentür geklopft habe und alkoholische Getränke verlangte. Dies wurde jedoch abgelehnt, weshalb es zum verbalen Streit kam. Der LKW Fahrer konnte in seinem Fahrzeug festgestellt werden. Es handelte sich um einen 35-jährigen, belarussischen Mann, welcher sich zwischenzeitlich beruhigt hatte. Ihm wurde in russischer Sprache erklärt, dass der Pförtner ihm keine Getränke geben wird. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Damit keine Gefahr einer LKW Fahrt unter Alkoholeinwirkung bestand, wurde von dem nun einsichtigen LKW Fahrer der Zündschlüssel seines Truck einbehalten. Die wichtigen Funktionen in Fahrerkabine wie Standheizung und Licht funktionierten uneingeschränkt. Der Schlüssel wird nach Ausnüchterung wieder zurückgegeben. Eine entsprechende Kontrolle vor Fahrtantritt wird noch durchgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell