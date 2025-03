Rülzheim (ots) - Am Freitag, zwischen 13:30 und 14:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim erneut eine Geschwindigkeitsmessung in der Gutenbergstraße durch. Sechs Autofahrer waren zu schnell unterwegs, zwei weitere Autofahrer nutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/9580 ...

