POL-PDLD: Pedelec gefunden - Besitzer gesucht

Germersheim (ots) - Acht Fahrzeuge zu schnell unterwegs, ein Fahrer nutzte widerrechtlich sein Handy. Das war die Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle, die Beamte am Freitag von 12 bis 13 Uhr am Unkenfunk durchführten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/9580 ...

