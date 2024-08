POL-NOM: Vandalismus

Uslar (ots) - Uslar, (go), Kreuzstraße, zwischen Montag, dem 29.07.2024, 15:00 Uhr und Montag, dem 05.08.2024, 16:30 Uhr Bislang unbekannte Täter entwendeten das mittels Fahrradschloss gesicherte, in einem Schuppen abgestellte, Mountainbike einer 20-jährigen aus Uslar. Das Fahrrad war von der Marke "Bulls" in der Farbe grün-blau. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar. Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

mehr