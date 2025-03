Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Reifenstecher beschädigt zwei PKW - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an zwei geparkten Autos jeweils der rechte Vorderreifen zerstochen. Eine bislang unbekannte Person begab sich vermutlich fußläufig durch die Bornheimer Straße und beschädigte dabei die jeweiligen Reifen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Einzeltäter ausgegangen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

