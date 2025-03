Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Buntmetalldiebstahl in Gem. Wörth

Wörth (ots)

Am Schöpfwerk Wörth, im Bereich Oberwald, unweit des Rheinufers wurde im Zeitraum vom 28.03.2025 auf den 29.03.2025 durch Unbekannte die Kupferblechbedeckung vom Dach des Pumpenhauses entwendet. Hierzu mussten sich die U. gewaltsam Zutritt zum umzäunten Gelände verschafft haben. Der Sachschaden durch den Buntmetalldiebstahl und dem daraus resultierenden Schaden am Dach dürfte nach ersten Schätzungen im 4-stelligen Bereich liegen. Das Diebesgut dürfte in einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, entsprechende Ermittlungen werden geführt. Die Polizei Wörth bittet in dieser Angelegenheit um Zeugenhinweise, welche unter der Rufnummer 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen werden.

