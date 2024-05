Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelecfahrer schlug Fußgänger: Polizei ermittelt - Velbert - 2405047

Mettmann (ots)

In Velbert hat am Montag (13. Mai 2024) auf dem PanoramaRadweg ein bislang noch unbekannter Pedelecfahrer einen 55 Jahre alten Mann ins Gesicht geschlagen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 8 Uhr morgens war der 55-jährige Velberter mit seinem Hund über den PanoramaRadweg gegangen. Hierbei musste er auf dem für Radfahrer und Fußgänger freigegebenen Weg auf Höhe der Hausnummer 26 der Ewald-Jochem-Straße an einer Engstelle an einem Müllentsorgungsfahrzeug der Stadt vorbei.

In diesem Moment wurde er von einem Pedelecfahrer überholt, der ihn beim Überholvorgang am Arm streifte. Dann stieg der Radfahrer ab und schlug dem Velberter unvermittelt ins Gesicht. Zwei Mitarbeiter der Stadt bekamen den Vorfall mit, woraufhin der Pedelecfahrer auf sein Rad stieg und in Richtung Velbert davonfuhr.

Er konnte im Rahmen der Fahndung von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Zu ihm liegt die folgende Beschreibung vor:

- männlich - etwa 1,80 Meter groß - 50 bis 60 Jahre alt - braun-graue Haare - 3-Tage-Bart - trug einen grünen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Jeans - hatte einen schwarz-weißen Helm auf

Die Polizei in Velbert nimmt sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell