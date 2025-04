Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Erpolzheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17.04.2025, 18:30 Uhr und Freitag, 18.04.2025, 10:00 Uhr wurde ein blauer Pkw Suzuki in der Hauptstraße in Erpolzheim beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an den ordnungsgemäß geparkten Pkw und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter Tel: 06322-9630 oder E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

