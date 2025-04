Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffällig Fahrrad gefahren...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 44-Jähriger aus Neustadt/W, welcher am 17.04.2025 um 01:05 Uhr schwankend und in Schlangenlinien fahrend in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Zudem wankte dieser zur Seite und konnte nur durch Anlehnen an eine Hauswand das Gleichgewicht halten. Der Grund für die Fahrweise des Mannes war schnell gefunden, da dieser unter dem Einfluss von Amfetamin, Metamfetamin und Cannabis stand. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad sichergestellt. Nun kommt auf diesen mehrere Strafverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

