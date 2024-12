Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Autohaus in Brinkmansdorf - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Bei einem Einbruch in ein Autohaus im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf hat ein unbekannter Tatverdächtiger in der Nacht zum heutigen Dienstag mehrere elektronische Geräte entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Täter gegen 23:20 Uhr gewaltsam in das Objekt am Petridamm, dursuchte die Räumlichkeiten und nahm mehrere Güter an sich. Ein Zeuge konnte kurz darauf den mutmaßlichen Einbrecher am Objekt beobachten, welcher in der Folge auf einem schwarzen E-Scooter von der Örtlichkeit floh. Der Tatverdächtige soll schwarz gekleidet gewesen sein und eine graue Mütze getragen haben. Der Zeuge folgte dem Verdächtigen noch und sah wie sich dieser in Richtung Dierkow/Gehlsdorf entfernte. Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen, trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung, nicht mehr feststellen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden müssen.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich zu melden. Möglicherweise haben Zeugen in der Nacht zum heutigen Dienstag Beobachtungen im Bereich des Petridamms, Höhe Hausnummer 24, gemacht, die zur Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein können. Hinweise nehmen der der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Rufnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ebenfalls können Hinweise über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell