Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen nach Einbrüchen in Gewerbebetriebe gesucht

Schwerin (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu drei Einbrüchen in Gewerbebetriebe in der Schweriner Pauls- und Altstadt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Aufklärung der Taten.

Betroffen waren ein Imbiss in der Rosa-Luxemburg-Straße, eine Bar in der Franz-Mehring-Straße sowie ein Friseurgeschäft in der Schloßstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Tatverdächtigen über Fenster Zugang zu den Innenräumen der Betriebe. Die Höhe des entstandenen Stehlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat an allen Tatorten umfangreich Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt hat, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 / 5180-2224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell