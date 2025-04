Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Zeugen gesucht

Wurzbach (ots)

Am Montag, gegen 23.25 Uhr, befuhr der bisher unbekannte Fahrer eines blauen Fiat Doblo mit Lobensteiner Kennzeichen (Bad Lobenstein) in Wurzbach die Heberndorfer Straße in Richtung Lehestener Straße und kollidierte hier, aus bisher unbekannten Gründen, frontal mit zwei Hausfassaden sowie einem Verkehrszeichen. Anschließend flüchteten aus dem Fahrzeug drei Personen in Richtung Kirche. Diese waren schwarz bekleidet, einer davon trug eine grün-schwarze Jacke sowie ein Basecap. Das Fahrzeug wurde an der Unfallstelle zurückgelassen. Der Fiat stammt ursprünglich aus einer Firma in Ruppersdorf. Wie die bisher unbekannten Täter in dem Besitz gekommen sind, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche den blaue Fiat Doblo zwischen 22.00 Uhr bis 23.40 Uhr fahrenderweise gesehen haben. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0089586 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell