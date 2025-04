LPI-SLF: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Königsee (ots) - Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitag, den 04.04.2025, gegen 11.05 Uhr in Königsee in der Straße Altstadt ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Fußgängerin mit einem Motorradfahrer. Die 90-Jährige wurde dabei schwer verletzt und zunächst in ein Krankenhaus geflogen. Tragischer Weise verstarb sie nun infolge ihrer Verletzungen. ...

