Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Die Polizei sucht Zeugen

Königsee (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitag, den 04.04.2025, gegen 11.05 Uhr in Königsee in der Straße Altstadt ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Fußgängerin mit einem Motorradfahrer. Die 90-Jährige wurde dabei schwer verletzt und zunächst in ein Krankenhaus geflogen. Tragischer Weise verstarb sie nun infolge ihrer Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, sei es aufgrund persönlicher Beobachtungen oder auch vom "Hörensagen" sowie Begleit- oder Kontaktpersonen, welche in den Vormittagsstunden des 04.04.2025 persönlichen Kontakt mit der Frau hatten sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0087013 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

