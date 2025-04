LPI-SLF: Diebstahl von Fahrrädern

Saalfeld (ots) - Am 07.04.2025, gegen 01.30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in Arnsgereuth in der Saalfelder Straße einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem die Zigaretten sowie das Münzgeld. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0089543 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

