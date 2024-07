LPI-GTH: In Gartenlaube eingedrungen- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Von vier ausgestellten Fahrzeugen eines Autohauses in der Bücheloher Straße entwendeten Unbekannte Leichtmetallradsätze im Gesamtwert von rund 19.000 Euro. Die Tat wurde gestern, 07.30 Uhr polizeilich bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0170482/2024) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

