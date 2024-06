Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl im Einkaufsmarkt

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am 31.05.2024 ging eine 77-jährige Frau, gegen 09:00 Uhr, in einen Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße. Während des Einkaufs hängte sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen. An der Kasse musste die ältere Frau feststellen, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet wurde. Der Frau wurden dabei Bargeld und ihre Dokumente entwendet. Die Polizei ermittelt zum Diebstahl. <BF>

