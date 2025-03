Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2. Folgemeldung zum Garagenbrand in Zierenberg: 57-Jähriger verstorben; keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 26.2.2025, um 11:55 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5979443 veröffentlichte Pressemitteilung).

Zierenberg (Landkreis Kassel):

Nachdem es am Dienstagabend vergangener Woche zu einem Garagenbrand in der Kasseler Straße in Zierenberg gekommen war, erreichte die Polizei inzwischen die traurige Nachricht, dass der bei dem Brand lebensgefährlich verletzte 57-jährige Mann verstorben ist. Die fortgesetzten Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ergaben keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen in der mittleren der drei Garagen ausgebrochen, in der sich der 57-Jährige zu diesem Zeitpunkt aufgehalten hatte. Im weiteren Brandverlauf hatte es offenbar eine Verpuffung gegeben, durch die der Zierenberger schwerste Brandverletzungen erlitten hatte. Ob das Feuer durch einen technischen Defekt an dem dort stehenden Fahrzeug oder fahrlässig verursacht worden war, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Zu dem Brand des Garagenkomplexes war es am vergangenen Dienstag gegen 22:40 Uhr gekommen. Anwohner hatten den Brand entdeckt und den verletzten Mieter vor den Garagen gefunden. Neben dem 57-Jährigen war auch ein bei den Löscharbeiten eingesetzter 25-jähriger Feuerwehrmann mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Gesamtsachschaden an den Garagen und den darin sowie davor geparkten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 75.000 Euro.

