Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit weißem Audi nach Unfall bei Anschlussstelle Kassel-Nord geflüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Dresdener Straße in Kassel ereignet hat, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie eine 47-jährige Ford-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau der aufnehmenden Streife vom Polizeirevier Ost berichtete, war sie gegen 15 Uhr auf der Dresdener Straße in Richtung Niestetal unterwegs und hatte sich vor der Anschlussstelle Kassel-Nord bereits auf der Abbiegespur auf die A7 in Richtung Frankfurt eingeordnet. Plötzlich habe ein weißer Audi, der links neben ihr fuhr, auf ihren Fahrstreifen gewechselt und sei gegen die hintere linke Fahrzeugseite ihres Ford gefahren. Da die 47-Jährige an der Unfallstelle nicht anhalten konnte, schaltete sie die Warnblinkanlage ein und fuhr bis zur Anschlussstelle Kassel-Ost, wo sie schließlich feststellen musste, dass ihr der Unfallgegner nicht gefolgt war. Auch an der Unfallstelle war der weiße Audi, der einen Schaden von 2.000 Euro an dem Ford angerichtet hatte, nicht mehr anzutreffen. Es soll sich bei dem Verursacher um einen neuwertigen Kombi, vermutlich ein A4 oder A6, gehandelt haben, der im vorderen rechten Bereich beschädigt sein dürfte.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher oder einen im rechten Frontbereich beschädigten weißen Audi Kombi geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

