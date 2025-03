Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrolle in Wolfhager Straße am Rosenmontag: Polizei zieht sieben berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Um andere Verkehrsteilnehmer vor den Gefahren durch nicht mehr fahrtüchtige Fahrer zu schützen, sind auch in diesem Jahr in der Karnevalszeit verstärkt Beamte auf nordhessischen Straßen im Einsatz und führen vermehrt Verkehrskontrollen durch. Dabei liegt das Hauptaugenmerk der Kontrollen auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, die eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen und zur Fahruntüchtigkeit führen. Neben vielen weiteren Kontrollen, die am gestrigen Rosenmontag vielerorts in ganz Nordhessen stattfanden, richteten auch die Beamten des Kasseler Polizeireviers Mitte gemeinsam mit Kräften der Operativen Einheit BAB (Bundesautobahn) eine feste Kontrollstelle in der Wolfhager Straße in der Kasseler Nordstadt ein und führten mobile Verkehrskontrollen im Kasseler Stadtgebiet durch. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 16 Uhr hielten die Polizisten insgesamt 40 Fahrzeuge an und überprüften 45 Personen. Neben der Feststellung von zehn allgemeinen Verkehrsverstößen, wie nicht angelegte Sicherheitsgurte oder der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, zogen die Beamten auch sieben mutmaßlich berauschte Autofahrer aus dem Verkehr. Viermal schlugen die durchgeführten Drogentests im Urin der Fahrer positiv auf Kokain an, in weiteren drei Fällen lagen Fahrten unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen vor. Bei allen sieben Fahrzeugführern wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. Zwei der Fahrer hatten darüber hinaus keinen Führerschein, weshalb sie sich nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell