POL-KS: Ford Focus in Oberzwehren in Brand gesetzt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

In der Nacht von Sonntag auf den gestrigen Montag kam es in der Carlo-Mierendorff-Straße in Kassel-Oberzwehren zu einem Pkw-Brand. Ein am Straßenrand nahe der Heinrich-Plett-Straße abgestellter weißer Ford Focus war gegen 3:45 Uhr in Flammen aufgegangen und durch das Feuer völlig zerstört worden. Ein zweiter, davor stehender Audi A6 wurde durch die große Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Nach den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen spricht alles dafür, dass der Ford von Unbekannten vorsätzlich in Brand gesetzt worden war.

Die Ermittler des für Branddelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo suchen bei der Aufklärung des Falls nun nach Zeugen, die in der Nacht zum gestrigen Montag Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autobrand gemacht haben. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

