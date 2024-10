Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Biederbach: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte sind am 01.10.2024, vermutlich zwischen 9 und 19.30 Uhr, in eine Wohnung in der Straße "Frischnau" in Biederbach eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Einfamilienhaus, in dem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren des Hauses wurden Kommoden und Schränke durchwühlt, es wurden diverse Wertgegenstände entwendet.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emmendingen unter Tel. 07641/5820 in Verbindung setzen.

