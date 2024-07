POL-PDKO: Aktuelle Serie von betrügerischen Anrufen in Boppard

Andernach (ots) - Andernach - Ladendiebstahl, flüchtigen Täter gestellt: Am 27.07.2024 gegen 11:25 Uhr befand sich eine Streife auf dem Parkplatz am Kaufland in Andernach bei einer Unfallaufnahme. Während der Aufnahme wurde eine männliche Person festgestellt, welche im Vollsprint über den Parkplatz lief. Dicht dahinter folgte dem Mann ein unabhängiger Zeuge, der ...

mehr