POL-PDKO: Wohnungseinbruch

Lahnstein (ots)

Am Sonntag, den 28.07.2024, gegen 08.40 Uhr, wurde der Polizei Lahnstein ein vermeintlicher Einbruch gemeldet. Der Mitteiler gab an, dass bei einem Mehrfamilienhaus eine Scheibe eingeschlagen wurde und eine weitere Scheibe der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung geöffnet sei. Der ihm bekannte Eigentümer sei aktuell nicht zu Hause. Vor Ort wurde dann nach Öffnung der Wohnung festgestellt, dass die einzelnen Räume durch den oder die Täter betreten und zum Teil durchwühlt wurden. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Tat fand höchstwahrscheinlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt.

Ein weiterer Einbruch, diesmal ein Versuch, wurde der Polizei Lahnstein gegen 09.10 Uhr der Lahnstein mitgeteilt. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam durch Aufhebeln der Eingangstür sowie durch Einschlagen mehrerer Fenster in die Gaststätte "Neubert's Cafe am Rhein" zu gelangen, was misslang. Tatzeit war über Nacht.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, sich bei der Polizei Lahnstein unter 02621/9130 zu melden.

