Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gespielte Entführung sorgt für Polizeieinsatz: Vermeintlicher Spaß wird mit Haftbefehl gesuchtem Mann zum Verhängnis

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, meldete sich ein besorgter Passant aus der Kasseler Mauerstraße bei der Polizei, da er ein bedrohlich wirkendes Geschehen beobachtet hatte. Wie er am Notruf schilderte, war ein junger Mann geschlagen und offenbar gewaltsam in einen Mercedes Vito gezogen worden, während er laut nach der Polizei rief. Anschließend sei der Kleintransporter mit dem mutmaßlich Entführten weggefahren. Sofort wurde eine Fahndung mit zahlreichen Streifen nach dem Vito mithilfe des von dem Zeugen angegebenen Kennzeichens eingeleitet. Eine Streife der Diensthundestaffel entdeckte das gesuchte Fahrzeug wenige Minuten später in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße und stoppte es. Bei der Kontrolle des Fahrers und der beiden Insassen konnten die Polizisten schnell Entwarnung geben: Wie sich herausstellte, hatten sich die Männer offenbar einen Spaß erlauben wollen, indem sie einen Freund in den Mercedes zogen und eine Entführung vorspielten. Was das Trio für ein lustiges Schauspiel hielt, hatte für den 24-jährigen Fahrer ernsthafte Folgen, denn eine Überprüfung ergab, dass er mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt gesucht wird. Da er bei der gestrigen Festnahme erneut ohne Führerschein gefahren war, leiteten die Polizisten ein weiteres Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den aus Bulgarien stammenden 24-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, ein, bevor sie ihn zur Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt nach Wehlheiden brachten. Die Ermittlungen dauern an.

