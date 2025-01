Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.01.2025.

Salzgitter (ots)

Täter erbeutete bei einem Trickdiebstahl Schmuckstücke.

Salzgitter, Lebenstedt, Neuer Mühlenweg, 27.01.2025, 15:00 Uhr.

Ein bislang unbekannter Täter hatte an der Wohnungstür der betagten Seniorin geklingelt und sie in ein Gespräch verwickelt. Der Mann hatte sich nach einer anderen Person erkundigt, die ebenfalls mit in dem Mehrfamilienhaus wohnen sollte. In dem Gespräch hatte der Tatverdächtige die Geschädigte um einen Notizzettel gebeten, um eine Nachricht an die Person schreiben zu können, nach der er sich erkundigt hatte. Beide gingen schließlich in die Wohnung der Seniorin.

Der Tatverdächtige hatte in einem offensichtlich unbemerkten Moment die Wohnung nach Wertsachen durchsucht. Die Polizei kann aber auch nicht ausschließen, dass ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung gelangen konnte.

Kurze Zeit später verließ der Tatverdächtige die Räume. Die Geschädigte stellte das Fehlen von Schmuck fest. Der Schaden beträgt mindestens 9.000 Euro. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Er hatte kurze schwarze Haare und trug einen 3-Tage-Bart (Kinnbart). Der Mann soll einen dunkleren Teint gehabt und ein perfektes Deutsch gesprochen haben.

Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell