Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 25.01.2025, 09:00 Uhr - 26.01.2025, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung an einem Hotel.

Zeit: Freitag, 24.01.2025, 20:00 Uhr - Samstag, 25.01.2025, 09:00 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Gittertor.

Hergang: Unbekannte Täter beschädigten in diesem Zeitraum eine Fensterscheibe des Hotels "Boarding House" vermutlich durch Steinwürfe. Die Scheibe weist zwei Durchschlagslöcher mit einem Durchmesser von etwa 10 cm auf. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Hinweise: Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad unter Tel. 05341-825 0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Hakenkreuz-Graffiti.

Zeit: Freitag, 24.01.2025, 22:00 Uhr - Samstag, 25.01.2025, 09:00 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Goslarsche Straße.

Hergang: Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht die Fassaden eines Mehrfamilienhauses und eines Supermarktes mit weißer Sprühfarbe. Es wurden drei Hakenkreuze festgestellt. Strafverfahren wurden eingeleitet. Hinweise: Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus.

Zeit: Samstag, 25.01.2025, 20:05 Uhr - 22:28 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Bergstraße.

Hergang: Ein unbekannter Täter beschädigte die äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters. Ein handgroßer Stein wurde am Tatort sichergestellt. Die 70-jährige Bewohnerin hörte ein Knallgeräusch, konnte jedoch keinen Täter erkennen. Hinweise: Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl.

Zeit: Samstag, 25.01.2025, 20:07.

Ort: 38259 Salzgitter, Hinter dem Salze.

Hergang: Ein unbekannter Mann füllte in einem Aldi-Markt drei Taschen mit Waren und versuchte, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Der 21-jährige Filialleiter sprach den Täter an, der daraufhin zwei Taschen zurückließ und mit der dritten flüchtete. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 185 cm groß, athletische Statur, kurze Haare, vermutlich alkoholisiert. Hinweise: Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl in Salzgitter-Gebhardshagen.

Zeit: Samstag, 25.01.2025, 20:07 Uhr.

Ort: 38229 Salzgitter, Rumburger Straße.

Hergang: Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Kiosk. Sie flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Die Spurensicherung wurde eingeleitet. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang unklar. Hinweise: Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Betrugsversuche durch Inkassoschreiben.

Zeit: Samstag, 25.01.2025.

Ort: 38259 Salzgitter.

Hergang: Mehrere Bürger erhielten betrügerische Schreiben eines angeblichen Inkassounternehmens mit einer Zahlungsaufforderung über 106,40 EUR. Die Polizei warnt vor solchen unrechtmäßigen Forderungen und bittet um Vorsicht. Hinweise: Im Verdachtsfall informieren Sie bitte die Polizei Salzgitter-Bad.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell