POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 24.01.2025, 09:00 Uhr - 25.01.2025, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Fahrraddiebstahl.

Zeit: Donnerstag, 23.01.2025, 22:00 Uhr - Freitag, 24.01.2025, 09:45 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Heerklinke.

Hergang: Zwischen Donnerstag und Freitag wurde ein weißes Mountainbike, Spezialized Epic HT Comp Carbon, durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrrad wurde durch den 64-jährigen Geschädigten auf seinem umzäunten Grundstück, in einer verschlossenen Garage gelagert. Der Zaun wurde durchtrennt und die Garage gewaltsam aufgebrochen. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter "05341-825 0" in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Geldbörse.

Zeit: Freitag, 24.01.2025, 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, An der Erzbahn.

Hergang: Zur genannten Zeit tätigte eine 61-jährige Frau aus Salzgitter ihren Einkauf im Lebensmittelgeschäft "E-Center". Hierbei wurde der Salzgitteranerin unbemerkt ihre Geldbörse aus der umgehängten Handtasche entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 80 EUR. Die Täter sind bisher unbekannt. Zeugen der Tat oder Personen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

