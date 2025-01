Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 24./25.01.2025

Peine (ots)

Ort: 31228 Peine, Heinrich-Hertz-Straße, Kaufland Fr., 24.01.2025 15:00 Uhr

Am gestrigen Nachmittag begab sich ein 29jähriger Mann in die Räumlichkeiten der Kaufland- Filiale und hatte sich diesbezüglich ganz besonders angezogen. Unter seiner Bekleidung trug er nämlich ein besonders präpariertes korsettähnliches Kleidungsstück, was offensichtlich den Zweck hatte, Diebesgut zu transportieren. Hierunter verstaute er nämlich diverse alkoholische Getränke im Wert von ca. 160,00 EUR, entfernte zuvor händisch die Alarmierungsvorrichtungen und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne dafür zu bezahlen. Dabei wurde er allerdings von einem aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet, welcher letztlich die Polizei verständigte. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

