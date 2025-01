POL-HX: Crossfahrer ohne Kennzeichen bedroht Wanderer

Höxter (ots) - Am Montag, 6.01.2025, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Brenkhäuser Straße in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Der Geschädigte parkte seinen grauen Skoda Octavia auf einer Mutter-Kind-Stellfläche vor dem Einkaufsmarkt. In der Zeit von 9.15 Uhr bis ca. 9.55 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug seinen Skoda an der Fahrerseite. ...

mehr