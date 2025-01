Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht: 4.000 Euro Schaden

Höxter (ots)

Am Montag, 6.01.2025, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Brenkhäuser Straße in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Geschädigte parkte seinen grauen Skoda Octavia auf einer Mutter-Kind-Stellfläche vor dem Einkaufsmarkt. In der Zeit von 9.15 Uhr bis ca. 9.55 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug seinen Skoda an der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher. Am geparkten Skoda entstand durch Kratzer und Dellen an beiden Türen der Fahrerseite ein Schaden von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell