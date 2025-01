Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in der Silvesternacht

Warburg (ots)

In der Silvesternacht kam es in Warburg-Bonenburg zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Auf einer Fußgängerbrücke zwischen den Straßen Parensengrund und Nauretal hoben unbekannte Täter ein Gitterrost heraus und warfen dieses auf den Seitenhang neben der Brücke. Polizeibeamte setzten das Gitter später wieder ein.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Silvesternacht zwischen dem 31.12.2024, 20.00 Uhr und dem 01.01.2025, 2.25 Uhr in Bonenburg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell