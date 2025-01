Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannter Autofahrer prallt gegen Polo und fährt davon

Bad Driburg (ots)

Auf der B64 bei Bad Driburg sind am Auffahrtsarm zur L954 zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerkannt von der Unfallstelle. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstag, 2. Januar, fuhr ein 25-Jähriger mit einem blauen VW Polo auf der B 64 aus Richtung Brakel kommend auf der B 64 und wollte gegen 7.10 Uhr nach links auf den Zufahrtsarm zur L954 abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein unbekannter Autofahrer den Auffahrtsarm hinauf, um auf die B 64 nach links in Fahrtrichtung Paderborn einzubiegen.

Er achtete dabei nicht auf die Vorfahrt des blauen VW und prallte beim Auffahren auf die B64, vermutlich mit seiner rechten Fahrzeugfront, gegen das linke hintere Seitenteil des Polo. Durch den Aufprall drehte sich der Wagen um die eigene Achse. Der 25-Jährige prallte dabei mit seinem Kopf gegen den linken Türrahmen und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Verursacher hielt nach dem Zusammenstoß zunächst mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand der B64 an, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Paderborn fort, ohne sich um den Verletzten und eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich wahrscheinlich um einen roten Kleinwagen mit vier Türen und HX-Kennzeichen. Die Schadenshöhe am blauen Polo beträgt rund 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

