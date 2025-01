Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Glätteunfälle im Kreis Höxter: Neun Unfälle, ein schwer verletztes Kind

Höxter (ots)

Am vergangenen Wochenende (5. Januar) ereigneten sich im Kreis Höxter insgesamt neun Verkehrsunfälle aufgrund der winterlichen Witterung. Bei einem der Unfälle wurde ein Kind schwer verletzt. Glücklicherweise blieben die übrigen Unfälle ohne Personenschäden, lediglich Blechschäden waren zu verzeichnen. Der schwerste Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 12:10 Uhr auf der L820, als eine 31-jährige Frau aus Willebadessen mit ihrem VW Sharan von Niesen in Richtung Willebadessen unterwegs war. Mit im Fahrzeug saßen ihre drei Kinder im Alter von 5, 4 und 1 Jahr. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug mit den rechten Reifen auf eine Schneedecke. Der Wagen kam ins Schleudern, die Mutter verlor die Kontrolle und prallte gegen eine Leitplanke. Schließlich blieb das Fahrzeug in einem Graben stehen. Bei dem Aufprall erlitt das 1-jährige Kind schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter und ihre beiden anderen Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Der VW Sharan musste abgeschleppt werden. Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag wurden insgesamt neun Verkehrsunfälle im Kreis Höxter aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse gemeldet. Die Polizei appelliert an alle Autofahrer, bei Glätte und Schneefall besondere Vorsicht walten zu lassen und sich den Witterungsbedingungen anzupassen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell