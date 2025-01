Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: schwer verletzt nach Alleinunfall mit Pedelec

Bad Driburg (ots)

Am Samstag Abend um kurz nach 21 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Radfahrer in Bad Driburg-Dringenberg gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst fest, dass es sich um einen 54jährigen Mann handelte, der offensichtlich ohne Fremdeinwirkung mit seinem Pedelec/E-Bike gestürzt war. Der Mann führte einen Helm mit; ob dieser getragen wurde ist fraglich. Der Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurden lebensgefährliche Kopfverletzungen festgestellt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei unterstützte die Unfallaufnahme der Polizei Bad Driburg (S.Ü.).

