Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.01.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Hinweisgebende und Geschädigte.

Salzgitter, Salder, Peiner Straße/Vor dem Dorfe, 23.01.2025, 21:50 Uhr.

Zu einem Beinahe-Unfall ist es im Kreuzungsbereich der Peiner Straße und der Straße Vor dem Dorfe in Salzgitter Salder gekommen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein weißer Pkw VW Arteon über die Peiner Straße in Richtung Salzgitter Salder gefahren sei. Das Fahrzeug soll mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Kreuzung gefahren sein. Der Vorfall habe sich auf Höhe der Autobahnbrücke ereignet. Zeugen hatten berichtet, dass der VW mit eingeschaltetem Warnblinklicht andere Fahrzeugführende überholt hatte. An der Kreuzung Peiner Straße/Vor dem Dorfe habe der später ermittelte 28-jährige Fahrer des weißen Pkw das Rotlicht der dortigen Lichtsignalanlage missachtet und sei schließlich in den Kreuzungsbereich eingefahren. Ein von links kreuzendes Fahrzeug musste scharf bremsen und ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Es könnte sich laut Zeugenaussage um einen dunklen Kombi gehandelt haben.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Geschädigte und Hinweisgebende. Bitte setzen Sie sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell