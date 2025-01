Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des PK Wolfenbüttel vom 26.01.2025

Wolfenbüttel (ots)

Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Lindener Str. 22, 38300 Wolfenbüttel Bearbeitet von: PHK Baesecke

26.01.2025

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 26. Januar 2025:

Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis - Samstag, 25.01.2025, 23:59 Uhr LK WF, Sickte, Harzblick

Zum gen. Zeitpunkt befährt ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Wolfenbüttel zunächst die BAB 39 aus Braunschweig kommend in Richtung Wolfsburg. Hinter diesem fährt ein anderer Verkehrsteilnehmer in dieselbe Richtung - diesem fällt eine unsichere Fahrweise des späteren Beschuldigten auf. Unteranderem fährt dieser Schlangenlinien, dann wird nach der Abfahrt "Sickte" von der BAB 39 auf die L 625 in Richtung Sickte kurzzeitig der Grünstreifen und im Anschluß der Fahrradweg befahren. Danach fährt der Beschuldigte mit stark überhöhter Geschwindigkeit ( ca. 140 km/h ) weiter bis nach Sickte. Dort kann eine inzwischen eingesetzte Funkstreifenbesatzung den Beschuldigten kontrollieren. Im Verlauf der Kontrolle bemerken die Beamten schnell eine deutliche Alkoholbeeinflussung des Beschuldigten - ein freiwilliger Atemalkoholtest wird durch diesen jedoch abgelehnt. Auf Grund der Gesamtumstände wird die Entnahme einer Blutprobe angeordnet - weitere Recherchen ergeben dann, dass der Beschuldigte zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Es wurden daher zwei Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr - Sonntag, 26.01.2025, 00:55 Uhr Stadtgebiet Wolfenbüttel, Neuer Weg in Fahrtrichtung Braunschweig

Zum gen. Zeitpunkt fiel einer Funkwagenbesatzung ein Pkw mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Gifhorn auf, welcher die Salzdahlumer Straße in Richtung Neuer Weg befuhr. Im Kreuzungsbereich bog der Pkw nach rechts in Fahrtrichtung Braunschweig ab - hierbei wurde das dortige Haltegebot des Stopp-Schildes missachtet. Daraufhin entschieden sich die Beamten, den Pkw anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dem Pkw wurden Anhaltezeichen gegeben, welche aber ignoriert wurden. Plötzlich bog der Pkw dann unvermittelt nach rechts auf das Gelände einer bereits geschlossenen Tankstelle ab und hielt dort an. Hier konnte der Pkw samt Fahrzeugführer nun kontrolliert werden. Der 48-jährige aus Gifhorn gab den Beamten gegenüber an, bei der Tankstelle tanken zu wollen - das diese bereits geschlossen und komplett unbeleuchtet ist, sei ihm nicht aufgefallen. Ferner bemerkten die Beamten einen deutlich wahrnehmbaren Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer - daher wurde diesem ein Atemalkoholtest angeboten, welcher letztlich einen Wert von 1,64 Promille ergab. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell