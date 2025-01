Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen aus den Landkreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

FD

Schwer verletzte Fußgängerin

Großenlüder. Am Donnerstag (23.01.), gegen 7 Uhr, überquerte eine 63-jährige Fußgängerin aus Großenlüder die Schlitzer Straße in Richtung Industriestraße. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW Up aus Lauterbach befuhr die Industriestraße in Richtung Schlitzer Straße und wollte in diese einbiegen. Hierbei touchierte er die Frau mit seinem rechten Außenspiegel. Diese kam zu Fall, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Eichenzell. Am Donnerstag (23.01.), gegen 14.05 Uhr, befuhr eine 74-jährige BMW-Fahrerin aus Eichenzell die Straße Im Streich und überquerte die dortige Kreuzung in Richtung Wohlhaupter Straße. Hierbei kam es aus derzeit ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Opel-Fahrer, ebenfalls aus Eichenzell, welcher die Fasaneriestraße befuhr und die Kreuzung ebenfalls in Richtung Ortsausgang Eichenzell überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß geriet der Opel ins Schleudern und stieß mit einem auf dem angrenzenden Parkstreifen abgestellten VW Golf zusammen. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Burghaun. Am Donnerstag (23.01.), gegen 08.50 Uhr, befuhr eine 39-jährige Burghaunerin mit ihrem roten Mercedes die Stadtstraße in Richtung Hersfelder Straße. Auf der dortigen Brücke, welche über die B 27 führt, kam ihr ein VW teilweise auf ihrer Fahrbahn entgegen. Die Fahrerin versuchte nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Hierbei wurde ihr linker Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rotenburg. Am Dienstag (21.01.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Heinz-Meise-Straße geparkten weißen Mercedes beim Ein- oder Ausparken im Bereich des Kotflügels auf der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall beim Einparken

Bebra. Am Donnerstag (23.01.) befuhr ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bebra den Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Drei weitere Pkw (Skoda Oktavia, VW Golf, VW Passat) parkten in unmittelbarer Nähe zueinander ebenfalls auf diesem Parkplatz. Beim Einparken geriet der Fahrer des Mercedes nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen mit seinem Fuß zwischen Brems- und Gaspedal und beschleunigte versehentlich. Es kam zum Zusammenstoß mit den drei geparkten Fahrzeugen. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 8.500 Euro.

VB

Von schneeglatter Fahrbahn abgekommen

Ilbeshausen. Am Donnerstag (23.01.), gegen 07.30 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Skoda Oktavia aus Herbstein die Landesstraße von Ilbeshausen-Hochwaldhausen kommend in Richtung Hoherodskopf. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das Fahrzeug aufgrund schneeglatter Straße ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort streifte es die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.

