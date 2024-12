Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firma

Urbach (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 16.15 Uhr, und Donnerstag, kurz nach 5 Uhr, drangen Unbekannte widerrechtlich in ein Firmengebäude in der Straße Kirchfeld ein. Der oder die Täter verschafften sich im Inneren des Gebäudes gewaltsam Zutritt in Büroräumlichkeiten und ergriffen schließlich mit mehreren tausend Euro Bargeld die Flucht. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann oder wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Firma aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0320535

