Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige E-Bikes entwendet

Kirchgandern (ots)

Diebe hatten es im Eichsfeldkreis auf mehrere hochwertige E-Bikes abgesehen. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt wurde, waren Unbekannte gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heiligenstädter Straße eingedrungen. Daraus entwendeten die Täter drei Pedelecs des Herstellers Raymon im Wert von über 11000 Euro. Die Polizei in Heiligenstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Tel. 03606/6510 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0320715

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell