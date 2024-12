LPI-NDH: Autofahrer leicht verletzt

Sondershausen (ots) - Glimpflich endete ein Unfall am Mittwochnachmittag in Sondershausen. Gegen 13.45 Uhr war ein Autofahrer auf der Frankenhäuser Straße in Richtung Bad Frankenhausen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. In weiterer Folge kam der Pkw im Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

